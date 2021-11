Professores da Escola dos Louros participam no programa Erasmus+

Dois grupos de professores da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos dos Louros deslocar-se-ão este mês à Espanha e à Eslovénia no âmbito do programa Erasmus+.

Após uma paragem forçada devido ao contexto pandémico, cumpre-se agora a primeira mobilidade dos projectos 'Silent Coding' e 'Legends are Back'.

Entre os dias 15 e 20 de Novembro, quatro docentes estarão em Málaga, no âmbito do projecto 'Silent Coding', sendo esta actividade coordenada pelo IES Politécnico, uma escola secundária profissional com uma subclasse especial para deficientes auditivos, que acolhe a feira de codificação robótica denominada 'Malakabot'.

Na semana seguinte, de 22 a 26 de Novembro, participarão três docentes na mobilidade C1 do projecto 'Legends are Back', denominada 'Empowering Students with ETwinning'.

Estas mobilidades de aprendizagem/formação inserem-se na tipologia de 'Short-Term Staff-Training Events' do programa Erasmus+ e têm como principal objectivo a realização de reuniões de trabalho de preparação/formação de professores, no sentido de dar respostas às exigências e necessidades inerentes às mobilidades seguintes, previstas nos dois projectos, e que envolverão a participação de alunos.

Intercâmbios

Nestes dois projectos, a escola dos Louros conta com parceiros de Espanha, Turquia, Estónia, Polónia, Eslovénia e Itália, cujos professores e alunos serão recebidos em Fevereiro de 2022 na Região, altura em que se fará a apresentação das actividades específicas de cada projecto e a realização das iniciativas previstas para a segunda fase do projecto.

Desde 1997 a EB23 dos Louros tem vindo a desenvolver vários projectos Sócrates, Comenius e Erasmus, tendo realizado inúmeras mobilidades com aprendentes, docentes e não docentes em toda a Europa, com o objectivo de concretizar planos de estudos e ou formação noutras instituições europeias ligadas ao ensino escolar.

Internacionalização

A escola prepara agora a sua candidatura com vista à Acreditação Erasmus+ 2021-2027, uma etapa que marcará o percurso no âmbito da internacionalização de forma continuada e a longo prazo.

As organizações que virem aprovadas a Acreditação Erasmus terão assim um acesso simplificado às oportunidades de financiamento no âmbito da acção-chave 1 (KA1) do programa Erasmus+.

No apoio às diversas iniciativas a implementar, os responsáveis destacam a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, a Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, a Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura, a Câmara Municipal do Funchal e algumas empresas, designadamente Henriques & Henriques Vinhos SA, Parque Temático de Santana, Quinta Monte Palace, Jardim Botânico, entre outros.