Madeira com 63 novos casos de covid-19 e 39 recuperados

Há 63 novos casos de covid-19 na Madeira, esta sexta-feira. Todos os novos casos são de transmissão local.

Os números que constam do Boletim Epidemiológico da Direcção Regional da Saúde revelam que hoje há, também, 39 casos recuperados a reportar.

Passam assim a ser 379 os casos activos, havendo uma subida do número de pessoas infectadas com o SARS-CoV-2 internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça. São agora 19 os doentes internados, 14 em Unidades Polivalentes e cinco na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.

O boletim dá conta de que "há 495 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da RAM".