Churrasco com mais sabor, conforto e praticidade
Há cheiros e sabores que anunciam, quase sem falhar, os melhores momentos à mesa. O churrasco é um deles, pois junta família, amigos e conversas demoradas, transforma refeições em convívios e faz do simples acto de cozinhar uma experiência para partilhar.
Para quem quer aproveitar tudo isso com boas escolhas, a Casa Santo António reúne uma oferta pensada para diferentes formas de saborear um bom churrasco. Encontra churrasqueiras tradicionais, modelos eléctricos, a gás, a carvão ou a lenha, bem como fogareiros sem fumo e opções mais compactas. Mas um bom churrasco faz-se também dos pormenores que tornam tudo mais organizado. Grelhas, pinças, tabuleiros, espátulas, carvão e outros acessórios ajudam a preparar, servir e aproveitar melhor cada momento.
É por isso que a Casa Santo António disponibiliza uma equipa preparada para ajudar a identificar o equipamento mais indicado, esclarecer diferenças entre modelos e aconselhar soluções ajustadas ao seu espaço, às suas rotinas e à frequência com que faz churrasco.
A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.
