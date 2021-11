Greve não chegou aos 5% no SESARAM

Numa nota divulgada no final da tarde desta sexta-feira, o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) revelou que 90 funcionários aderiram à greve da função pública convocada para o dia de hoje.

Estes números representam 4,3% dos funcionários escalados para os diversos turnos, entre as 0 e as 19 horas desta sexta-feira, não tendo aquela empresa pública, para já, os dados do turno da noite.

O SESARAM esclarece que "a greve não afectou o normal e regular funcionamento dos serviços assistenciais e não assistenciais". Além disso, destaca que "nenhum enfermeiro aderiu à greve, sendo os assistentes técnicos e os assistentes operacionais aqueles que mais aderiram a esta forma de luta da classe trabalhadora.