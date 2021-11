BBC destaca vantagens que a Madeira dá aos nómadas digitais

Foi numa notícia sobre as alterações à legislação laboral portuguesa focada no teletrabalho, recentemente aprovada em votação final global na Assembleia da República, que a BBC, a cadeia noticiosa britânica, referiu as vantagens que a Madeira concede aos nómadas digitais que escolham a Região para trabalhar.

Portugal bans bosses texting staff after-hours The move is part of sweeping labour laws to regulate the country's expansion of home-working.

Num texto que enfatiza o facto de ‎Portugal proibir que os chefes mandem sms para funcionários após o expediente‎, numa alusão às alterações ao Código do Trabalho que aponta o dever das empresas se absterem de contactar o trabalhador no período de descanso, salvo situações de força maior, constituindo contraordenação grave a violação desta norma.

Destas mudanças que a BBC aponta como necessárias para "melhorar o equilíbrio entre vida profissional e trabalho", destacam que muitas destas regras se aplicam a empresas com mais de 10 funcionários. A possibilidade de teletrabalho para trabalhadores com filhos até aos oito anos de idade é também referida.

Citando a Ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, a BBC refere o facto de Portugal já possuir incentivos para os nómadas digitais que queira passar uma temporada no País, dando o exemplo da Madeira, que diz possuir uma vila nómada digital, com internet sem fios gratuita e facilidade em disponibilizar locais para trabalhar. A Região surge comparada a outros destinos de eleição para os nómadas digitais, nomeadamente as Barbados ou a Croácia.