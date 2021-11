Tome nota da agenda desta quinta-feira, dia 4 de Novembro

09h00: Jornadas Técnicas da anona, maçã, batata-doce e do maracujá, no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas;

09h30: Reunião de Câmara, no Funchal;

10h00: Iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD, no Hotel Baía Azul;

10h00: Evento 'Uma hora com os Cuidadores Informais', no Salão Paroquial da Ribeira Brava;

10h00: Conferência de imprensa do Grupo Parlamentar do PS-Madeira, junto à sede da AMRAM, na Rua da Mouraria;

11h00: Estreia do espectáculo 'GABO' de Patrick Murys, no Museu de Arte Contemporânea da Madeira;

11h00: Iniciativa do JPP, na Assembleia Legislativa da Madeira;

12h00: Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a Estação dos Horários do Funchal, no âmbito da apresentação da nova frota de autocarros a ser afecta ao serviço ocasional de aluguer para a actividade turística, na Fundoa de Baixo;

16h00: Iniciativa da CDU, no Caminho do Lombo da Quinta;

17h00: Abertura da XVIII Feira das Vontades, com a presença do presidente do Governo Regional , Miguel Albuquerque, e da vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Margarida Pocinho, na Avenida Arriaga e Largo da Restauração;

18h30: Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará no auditório da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, onde decorrerá a cerimónia de entrega de certificados e diplomas aos alunos do Instituto para a Qualificação.