Tome nota da agenda desta sexta-feira, 5 de Novembro

- 09h30 - A Câmara Municipal do Funchal vai hastear a Bandeira Verde Eco XXI, um galardão da Associação Bandeira Azul da Europa, que premeia as boas práticas ambientais, nos Paços do Concelho do município;

- 10h30 - O Grupo Parlamentar do Partido Socialista promove uma conferência de imprensa na Fajã de Câmara de Lobos, tendo como porta-voz a deputada Elisa Seixas;

- 11 horas - O Diário de Notícias da Madeira vai doar tampinhas de plástico à Associação da Paralisia Cerebral;

- 11 horas - No âmbito do Roteiro Next Generation EU - Plano de Recuperação para a Madeira, o Grupo Parlamentar do PSD visita a Residência Assistida Dilectus, no Caminho das Quebradas de Baixo, nº110, São Martinho, Funchal;

- 11h45 - A União do Sindicatos da Madeira promove um Encontro Regional sobre 'Acção Reivindicativa e Contratação Colectiva' no Auditório do Sindicato da Hotelaria da Madeira. O encontro contará com a presença do Dirigente Nacional e membro da Comissão Executiva da CGTP-IN – Filipe Marques;

- 12 horas - O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, estará presente na Cerimónia de Tomada de Posse dos órgãos sociais do Club Sport Marítimo, para o quadriénio 2021-2025, na Tribuna do Estádio do Marítimo;

- 12 horas - O Grupo Parlamentar do CDS-PP Madeira vai reunir-se com a secretária regional de Inclusão e Cidadania, Rita Andrade, na Rua João de Deus, nº5;

- 14h30 - A secretaria regional de Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, realiza, no auditório da SRIC, uma acção de reconhecimento do papel do Cuidador Informal na R.A.M;

- 16h30 - O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente, na abertura da exposição Bienal do Prémio Escolar-te 21, no Centro Cultural John dos Passos;

- 17h30 - O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita o novo espaço de restauração, Peixaria no Mercado, situado no Mercado dos Lavradores;

- 18h30 -A CDU organiza uma iniciativa sobre os direitos ao desenvolvimento humano e social no Papagaio Verde, na freguesia de São Martinho, no final do Caminho do Pe. Caldeira/Escadinhas do Pe. Caldeira;

- 19 horas - O Museu do Açúcar recebe o projecto ‘Legno Duo’ que integrará a iniciativa ‘Música nos Museus’;

- 19 horas - O fórum Associação de Pais – Participar na vida escolar realiza-se no Auditório do Centro de Congressos do Porto Santo;

- 19h20 - Apresentação do livro 'Sob céus estranhos' de Daniel Blaufuks (2002) no Auditório da Casa da Cultura de Câmara de Lobos;

- 21 horas - Concertos para celebrar o 5.º Aniversário dos D´Repente no Forum Machico;

- 21 horas - O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode protagoniza o ‘Concerto de Encerramento das Comemorações dos 500 anos do Voto a São Tiago Menor’ na Sé do Funchal;

- 21h30 - Concerto Samara Joy (jazz) no Centro de Congressos da Madeira;