Candidaturas para Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais abertas

Encontram-se abertas, até 29 de Maio, as candidaturas à terceira edição da Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais, ministrada pela Universidade da Madeira (UMa), em parceria com a Universidade Católica Portuguesa (UCP).

A entrega dos diplomas da segunda edição acontece já no dia 22 de Maio, pelas 16h30, no Auditório da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas e contará com intervenções do Reitor da UMa, Sílvio Moreira Fernandes, dos coordenadores da Pós-Graduação, Joaquim Pinheiro e Raquel Duque, bem como do representante dos Estudantes, Afonso Câmara.

Após a cerimónia, haverá o debate 'Autonomia, Geoestratégia e Relações Internacionais', pelas 17h15, com intervenções do Reitor da UMa, do Director da Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais, Joaquim Pinheiro, e da representante da organização, Mónica Silva.

O programa integra dois painéis de debate. O primeiro, intitulado “O Futuro da Autonomia: Desafios e Perspetivas num Mundo Interdependente”, contará com a participação de Paulo Miguel Rodrigues (Universidade da Madeira), Ricardo Vieira (Abreu Advogados Madeira) e de Maximiano Martins (Economista), com moderação de Maurício Ornelas (Organização). O segundo painel, subordinado ao tema “Transformações Geoestratégicas nas Relações Internacionais”, reunirá o Major-Geral Lopes da Silva (Comandante Operacional da Madeira) e Raquel Duque (Universidade Católica Portuguesa), com moderação de Ricardo Gouveia (Universidade da Madeira)