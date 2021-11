Eventos desportivos nos Países Baixos à porta fechada nas próximas três semanas

Os eventos desportivos nos Países Baixos vão decorrer à porta fechada durante as próximas três semanas, uma medida imposta para combater o aumento do número de infeções pelo novo coronavírus, anunciou hoje o governo holandês.

"As competições desportivas podem continuar nas próximas semanas, mas o público não será bem-vindo", indicou o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, em conferência de imprensa.

A Federação Holandesa de Futebol e a Liga já manifestaram o seu descontentamento contra a medida, depois de o país ter registado os piores dados de contágio desde o início da pandemia de covid-19.

"É mais do que frustrante observar que o governo não parece estar a ver onde ocorrem as fontes de infeção. Não ocorreram nos estádios, como várias vezes foi demonstrado", escreveram as duas entidades, através de um comunicado conjunto.

Na nota, os organismos relembram que "investiram dezenas de milhares de euros para que o novo coronavírus não afete os espetadores", dando como exemplo as "centenas de jogos que foram disputados com o público desde o primeiro confinamento, sem que nenhum deles tenha causado grandes surtos".

Em risco de poder ser afetado por esta medida está o encontro entre o Ajax e o Sporting, da sexta e última jornada do Grupo C da Liga dos Campeões, previsto para 07 de dezembro, na Johan Cruijff Arena, em Amesterdão.

Afetado está, garantidamente, o encontro entre a seleção 'laranja' e a Noruega, agendado para terça-feira, referente ao Grupo G da fase de qualificação europeia para o Mundial 2022 de futebol, que será disputado à porta fechada, no Estádio De Kuip, em Roterdão.

"Este jogo é muito importante para a qualificação do Mundial do próximo ano e, claro que a vantagem de jogar em casa com os adeptos seria um bom impulso", concluíram.

A equipa treinada por Van Gaal, que lidera a 'poule' G, com 19 pontos, mais dois do que a segunda colocada Noruega, enfrenta a seleção de Montenegro (quarta, com 11), no sábado.

Na quinta-feira, os Países Baixos anunciaram 16.364 novos casos de covid-19 registados nas últimas 24 horas, batendo assim o anterior recorde de 12.997 casos, ocorrido em dezembro de 2020.