Conservatório apresenta intenso cartaz cultural em Novembro

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, tem um intenso cartaz cultural durante o mês de Novembro.

No total, será possível assistir a 14 concertos de alunos, em vários espaços do Funchal: sete recitais, dois concertos a convite, duas actuações de coros, uma Jam Session de Jazz e dois espectáculos com estreia mundial.

Estão programados três recitais nos hotéis do Grupo Porto Bay, com alunos do Curso Profissional de Instrumentista, em contexto de Formação em Contexto de Trabalho, agendados para os dias 4 e 25, no Hotel Porto Mare, e no dia 18, no Hotel The Cliff Bay, todos com início pelas 17h30.

Também em contexto de Formação em Contexto de Trabalho, estão programados outros quatro recitais com alunos do CPI. Estes concertos serão às sextas-feiras, pelas 20h30. Nos dias 12, 19 e 26 terão lugar no Salão Nobre do Conservatório e, no dia 23, no Auditório do Polo do Bom Jesus.

O Si Que Brade, sob a direção artística do professor Roberto Moritz, tem agendadas actuações nos dias 10 e 17 de Novembro ,no Instituto do Vinho e do Bordado da Madeira, a convite de uma entidade de turismo e com acesso condicionado a dois grupos de espetadores estrangeiros, já confirmados.

Nos dias 14 e 15 de Novembro, o Teatro Municipal Baltazar Dias será o palco da estreia mundial de ‘O Conto da Ilha Desconhecida’, baseado na obra de José Saramago, com libreto e música original, encomendada ao compositor Sérgio Azevedo, e produção da Câmara Municipal do Funchal. Este concerto está inserido na Feira do Livro e será protagonizado pela Orquestra Académica do Conservatório, sob orientação do professor e maestro Francisco Loreto. Conta, também, com a participação de alunos do Curso Profissional de Artes do Espetáculo - Interpretação (teatro) e encenação da professora Diana Pita.

O segundo concerto da série ‘Jam Sessions Jazz’, promovido pelos alunos do Curso Profissional de Instrumentista de Jazz do Conservatório (CPIJ), mantém a essência do ano anterior e pretende ser "um espaço onde os músicos exploram, criam e partilham ideias musicais e contactos, tendo um conhecimento de standards de jazz para que se torne fluido o jogo do improviso." Este segundo concerto irá decorrer no próximo dia 19, pelas 20 horas, no Café do Museu. A iniciativa e coordenação deste projeto é dos professores de jazz do Conservatório, com destaque para Alexandre Andrade, Filipe Freitas e Francisco Andrade, e conta com a parceria da Associação Melro Preto.

Igualmente previstos, sob a orientação da maestrina Zélia Gomes, estão mais dois concertos na Igreja do Colégio e Igreja de São Martinho, a 27 e 28 de Novembro, respectivamente. Estes concertos são comemorativos do aniversário dos 34 anos do Coro Infantil e dos 30 anos do Coro Juvenil e incluem a solenização da missa.