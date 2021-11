PSD apresenta voto de congratulação pelo 75.º aniversário do Conservatório na Assembleia da República

O PSD apresentou um voto de congratulação pelo septuagésimo quinto aniversário do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira Eng. Luiz Peter Clode na Assembleia da República.

Um voto que a deputada Sara Madruga da Costa, subscritora do mesmo, considera oportuno e mais do que merecido perante o trabalho que o Conservatório tem vindo a desenvolver.

É justo, homenagear todos aqueles(as) que tiveram responsabilidades nesta área, todos os profissionais de ensino e todos os colaboradores, os seus alunos e respectivas famílias, que tanto contribuíram e contribuem para a qualidade e excelência do seu ensino, durante os setenta e cinco anos de existência desta prestigiada instituição.

Uma instituição que, conforme enfatiza a deputada Social-democrata, tem desenvolvido, ao longo dos seus setenta e cinco anos, “um trabalho de enorme qualidade, com profissionais de excelência e enormes talentos, não só no País, mas também pelo Mundo fora”, acrescentando que os alunos do Conservatório “beneficiam de uma oferta de ensino inigualável na Madeira, contando com doze polos e núcleos espalhados pelos vários concelhos da ilha e um núcleo na Ilha do Porto Santo”, conforme consta do Voto.

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode é um estabelecimento de ensino profissional especializado nas diferentes áreas das artes performativas, música, teatro e dança, fundado em 1946, por iniciativa do Eng. Luiz Peter Clode no Funchal.