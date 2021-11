Altice entrega prémios de Inovação de 75.000 euros em 23 de Novembro

Os seis finalistas do Altice International Innovation Award 2021 foram escolhidos de entre 80 candidaturas e os vencedores das categorias de Academia e Startups serão conhecidos no dia 23 de novembro, foi hoje anunciado.

"Ao vencedor da categoria Startups será atribuído um prémio monetário no valor de 50.000 euros e a possibilidade de concretização de um piloto (prova de conceito) com o Grupo Altice, com a duração mínima de nove meses. Já o vencedor da categoria Academia receberá um prémio monetário no valor de 25.000 euros", lê-se num comunicado enviado às redações.

Além da atribuição dos dois prémios que caracterizam, desde a sua génese, a iniciativa da Altice Portugal, a edição deste ano conta também com a atribuição do prémio "Inclusive by Fundação Altice", no valor pecuniário de 15.000 euros, que pretende premiar trabalhos que visem disponibilizar tecnologias de informação e comunicação para a inclusão digital, bem como soluções tecnológicas de acessibilidade ao serviço dos cidadãos, particularmente aos que são portadores de necessidades especiais.