Muita cautela ao volante com a chuva e piso molhado

Bom dia.

Qualquer condutor sabe que com a chuva e a mudança das características da estrada, fica muito mais fácil acontecer um acidente, por isso as regras da condução recomendam reduzir a velocidade de acordo com a situação. Pois bem, hoje é um bom dia para se recordar destas limitações.

O piso está molhado por todo o lado, seja na Via Rápida, seja nas estradas regionais e municipais, seja em zonas para andar a 20 ou 30 km/h ou onde pode atingir os 90 km/h. Mas lembre-se que há uma recomendação também, devido aos ainda novos sinais de trânsito, que permitem lembrar-se que se estiver sol e calor na Via Rápida pode andar um bocadinho mais rápido. Não é o caso de hoje.

Neste momento, várias zonas já apresentam alguma resistência, nomeadamente os dois lanços de estrada entre a Cancela e o nó do Pestana Júnior e entre o nó de Câmara de Lobos e a subida de Santa Rita.

Contudo, quiçá por estar tempo chuvoso e piso molhado, para já não há registo de qualquer incidente, mas nunca é demais reforçar a necessidade de adoptar uma condução defensiva, mantendo as distâncias de segurança (maiores com piso molhado), a frear no acelerador e a manter alguma paciência na condução.