Madeira no vermelho

Novos casos de covid-19 têm vindo a aumentar há precisamente um mês e a Região está numa posição bem pior na matriz de risco do que a do País, com tendência para se agravar.

É esta a notícia que faz a manchete da edição de hoje do nosso matutino e que acrescenta ainda que:

- Vai ser obrigatório apresentar certificado digital de vacinação para aceder a certas actividades e/ou espaços.

- Governo Regional anuncia hoje outras medidas e vai apertar controlo da noite madeirense. Albuquerque diz que já houve gente que recusou a vacina e morreu da doença.

- No que concerne ao balanço do dia de ontem, foram registadas 67 novas infecções e surto num lar da Ribeira Brava.

O nosso matutino destaca também a TAP que é desafiada “a fazer melhor”.

Deputado do PS em São Bento, Carlos Pereira, envia carta à companhia e ministro da tutela com preocupações sobre oferta de voos e custo das tarifas.

Na página da ‘Justiça’ o destaque vai para o pedófilo da Ribeira Brava que foi condenado a seis anos e meio de prisão e tinha cerca de 40 mil fotos e vídeos.

Referência ainda para a Câmara Municipal do Funchal que paga 360 mil euros em apoios sociais em 15 dias.

Destaque ainda para Rogério Gouveia que nomeia nova chefe de gabinete. Especialista fiscal Ana Soares de Freitas sucede a Maria João Monte no cargo, que saiu para presidir ao IDR.

