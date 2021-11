"Há um nível excepcional de reservas" para os portos da Madeira

"A presidente do Conselho de Administração da APRAM está a participar na International Cruise Summit, um dos mais importantes congressos de cruzeiros do mundo" que decorre desde ontem até hoje, em Madrid. No evento, há claramente um sinal positivo, uma vez que tudo aponta para o crescimento do sector de forma, quiçá, surpreendente, para 2022.

De acordo com uma nota publicada ontem na página oficial de facebook dos Portos da Madeira, é referido que "o evento reúne decisores e executivos das companhias de cruzeiros internacionais, autoridades portuárias, agentes e empresas de navegação e especialistas do sector", sendo por isso o local ideal e o momento para este tipo de contactos, numa altura em que os cruzeiros reactivam-se ainda ameaçadas pela pandemia.

"Neste primeiro dia (ontem), destaque para a opinião unânime de companhias e agentes de viagens de que há um nível excepcional de reservas para 2022, especialmente no segundo semestre do ano", assinala a nota da APRAM.

"Nessa altura, haverá 33 novos navios, dos quais 13 serão mega-navios com mais de 100.000 toneladas de arqueação bruta, equipados com as mais recentes tecnologias, tendo em vista a minimização do impacto ambiental", recorda.