Sara Cerdas preocupada com execução dos fundos da UE

Os deputados ao Parlamento Europeu do PS estiveram reunidos com Nelson de Souza, Ministro do Planeamento, em Bruxelas, para uma troca de impressões sobre a Estratégia “Portugal 2030”.

Sara Cerdas apontou a importância que esta estratégia terá para o desenvolvimento de Portugal e da Região Autónoma da Madeira, nomeadamente em áreas determinantes como a saúde, a agricultura, a sustentabilidade e a economia azul, através da implementação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). No entanto, expôs ao Ministro algumas preocupações relativamente às recentes alterações no Conselho Diretivo do Instituto de Desenvolvimento Regional (IDR), receando que as verbas não sejam executadas com a celeridade necessária.

“Neste momento, de acordo com o portal da Transparência, foram contratualizados no âmbito do PRR com o Instituto de Desenvolvimento Regional (IDR) 1,1 mil milhões de euros, mas não temos qualquer informação quanto à execução destes fundos, em particular a abertura dos necessários concursos e avisos, investimentos aprovados e muito menos pagamentos. Se a Madeira atrasar-se na execução da primeira tranche do Plano de Recuperação e Resiliência, compromete não só a sua imagem pública como a credibilidade das suas instituições junto dos agentes económicos e organismos públicos, incluindo na União Europeia”, aponta Sara Cerdas.

Ainda sobre a execução dessas verbas, a eurodeputada refere estar preocupada “com, por um lado, a dissolução da Assembleia da República e as consequências que isso trará para a região, e por outro as alterações no Conselho Diretivo do IDR, aparentemente por discordâncias publicamente assumidas com o Governo Regional, o que aliado à inexistência de dados públicos sobre a execução do PRR, poderá indiciar e resultar em fraca celeridade na necessária execução destas verbas.”

Recorde-se que esta semana o PS/Madeira exigiu esclarecimentos e requereu uma audição parlamentar, sobre as alterações no Conselho Diretivo do IDR determinadas pelo Governo Regional, a Emília Alves e Rogério Gouveia.

A estratégia “Portugal 2030” define os objetivos estratégicos para aplicação dos Fundos Europeus no país para o período 2021-2027. Deverá estar alinhada, entre outros aspetos, com a transição verde e digital, prioridades da União Europeia, ao mesmo tempo que responde aos desafios económicos e sociais causados pela pandemia COVID-19.