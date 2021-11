'Luar da Poesia' regressa ao Fórum Machico a 20 de Novembro

Poesia é para todos, porque todos nós temos emoções e todos nós podemos e devemos expressá-las e partilhá-las.

É este convite deixado pelo Grupo de Teatro de Machico que, no próximo dia 20 de Novembro, volta à promover um sarau 'Luar da Poesia', desta feita em homenagem a José Manuel de Sainz Trueva.

O evento que habitualmente acorre em Maio foi adiado em virtude do contexto pandémico que vivemos.

O evento, de entrada livre, terá lugar pelas 21 horas, no Fórum Machico.

O 'Luar da Poesia' é uma iniciativa do Grupo de Teatro de Machico, fundado por Amaro Santos, que teve início em 2013, num tributo ao poeta machiquense Francisco Álvares de Nóbrega, que decorreu pela primeira vez no Solar do Ribeirinho.

Este evento tem como objectivo promover a poesia, quer na sua criação quer na divulgação de outros autores, mas também em jeito de homenagem aos poetas consagrados cujos trabalhos marcaram a sua geração.

As declamações são intercaladas por temas musicais e também apresentadas muitas vezes com acompanhamento musical.