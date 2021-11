Vulcão Nyamuragira pode entrar em erupção

O vulcão Nyamuragira, próximo do conhecido Nyiragongo, no leste da República Democrática do Congo (RDCongo), pode entrar em erupção novamente, mas sem qualquer perigo para as pessoas, declarou ontem o Observatório Vulcanológico de Goma (OVG).

"Fomos a Nyamuragira com o helicóptero da Monusco (missão das Nações Unidas na RDCongo) e trabalhámos durante mais de duas horas na cratera", explicou o diretor científico da OVG, Célestin Kasereka Mahinda, citado pela agência France-Presse.

"As nossas observações são que Nyamuragira permanece ativo" e que uma "erupção interna", dentro da cratera, "pode ocorrer num futuro próximo", acrescentou. "Quando falamos de erupção, a população assume que a lava fluirá para as casas, mas para nós, cientificamente, a erupção é o aparecimento da lava na superfície", esclareceu o diretor.

Célestin Mahinda salientou também que ao contrário de Nyiragongo, que "ameaça diretamente as cidades de Goma e Gisenyi" (uma cidade ruandesa que faz fronteira com Goma), as anteriores erupções externas de Nyamuragira foram dirigidas para o Parque Virunga ou estradas nas proximidades.

A anterior erupção de Nyamuragira foi em 2011 e o vulcão tem vindo a ter atividade interna desde 2014, explicou.

Contudo, uma erupção interna poderia resultar numa "pluma de fumo", que seria dirigida para áreas habitadas e poderia também dificultar o tráfego aéreo na região, explicou o cientista. Além disso, "a chuva que passaria através do gás vulcânico seria chuva ácida (...) que poderia ter consequências para a saúde".

Mesmo que "não haja tantas" consequências diretas possíveis de uma erupção de Nyamuragira em Nyiragongo, "estamos a monitorizar ambos os vulcões ao mesmo tempo", assegurou Mahinda.

A anterior erupção de Nyiragongo, com lava a fluir através de fendas nos flancos do vulcão, matou 32 pessoas e destruiu várias centenas de casas em 22 de maio.

Menos de quatro meses depois, a lava tinha reaparecido na cratera, o que o diretor científico do OVG disse ser uma boa notícia, pois o vulcão tinha encontrado "uma forma de respirar".