Porto Santo vai ter EMIR durante todo o ano

A ilha do Porto Santo vai passar a dispor de uma equipa EMIR (socorro médico emergente) durante todo o ano, mas não no imediato. O planeamento aponta o ano de 2023 como aquele em que o serviço estará disponível durante 365 dias. A novidade foi revelada, nesta manhã, nas instalações da Protecção Civil Regional, por Pedro Ramos, durante a apresentação do balanço à actividade da EMIR, neste ano, naquela ilha.

O Secretário da Saúde explicou que, durante o ano de 2022, será feita formação a profissionais do Centro de Saúde do Porto Santo, igual à dos demais membros das equipas EMIR. Serão esses profissionais que assegurarão o serviço a partir do ano seguinte.

Noutro âmbito, o da Covid-19, o governante desdramatizou a actual situação pandémica da Região, mas apelou à continuação do cumprimento das regras de combate ao vírus SARS-CoV-2, em especial, o uso de máscara em todos os espaços fechados e abertos, quando, neste último caso, não for possível manter distanciamento físico.

A Madeira tem boa taxa de cobertura vacinal, mas, além de os vacinados também poderem ficar infectados, há muita gente ainda por vacinar. Pedro Ramos lembra que as duas mortes recentes por Covid-19 foram de pessoas que não estavam vacinadas por opção própria.

Sobre a noite da Madeira, “não está tudo a correr bem”, reconhece o governante. Um reflexo disso mesmo é que, neste fim-de-semana, a ARAE (polícia das actividades económicas) vai para o terreno intensificar a fiscalização ao cumprimento das regras de combate à Covid-19.

Para já, não estão a ser equacionadas medidas mais severas do que as que estão em vigor.