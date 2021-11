Antigo solar dos Reis Magos foi vendido e vai renascer como restaurante

O antigo solar dos Reis (Caniço), que está em estado de ruína há dezenas de anos, foi comprado recentemente por um empresário madeirense e deverá ser sujeito a obras de reconstrução, seguindo a traça arquitectónica original, sendo adaptado para a actividade de restaurante, com área museológica. As linhas gerais do projecto, que ainda está em fase de elaboração, foram apresentadas, esta manhã.

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, considerou "muito importante" este investimento e anunciou que a própria autarquia vai agora acelerar o projecto de prolongamento para oeste da promenade dos Reis Magos até junto do Hotel Royal Orchid. Será também criada uma nova ligação viária entre o largo situado nas traseiras do antigo solar e a Estrada Avelino Pinto. "Vamos criar uma dinâmica importante nesta frente mar do Caniço, que ficou amplamente valorizada na intervenção que se fez na promenade", sublinhou o autarca, que revelou que há também outro projecto de um empreendimento de "apartamentos de qualidade" num vasto terreno situado na margem direita da ribeira do Caniço.

O empresário João Gonçalves, que tem actividade na área da restauração no Funchal, explicou que pretende manter as linhas do antigo solar dos Reis Magos. Nesta fase ainda está a estudar as condições do terreno mas conta concluir as obras dentro de três anos.