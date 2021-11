CDS exige que o Governo da República solucione problema das "pensões devidas pela Venezuela"

Em nota enviada à comunicação social, o grupo parlamentar do CDS, manifesta a sua preocupação com a situação de muitos pensionistas portugueses, que regressaram ao país após "terem trabalhado e descontado para a Segurança Social da Venezuela durante mais de 40 anos".

O CDS lamenta que o Governo da República nada tenha feito para resolver a situação das pessoas que têm as "suas reformas retidas na Venezuela".

Recordemos que Portugal tem convénios com a Segurança Social em 17 Estados. Com a Venezuela, existe um convénio bilateral de Segurança Social, subscrito em 1992, mediante o qual os países subscritores ficariam obrigados a assegurar aos trabalhadores de cada Estado a conservação dos direitos de Segurança Social ou de Seguro Social, caso assim seja. Nos termos do referido convénio, as pensões não poderiam ser reduzidas, modificadas, suspensas e muito menos retidas pelo facto dos seus beneficiários passarem a residir no território do outro Estado e é isto que tem vindo a acontecer desde 2015.

A deputada Ana Cristina Monteiro considera "inadmissível que Portugal só se recorde dos seus emigrantes e dos Portugueses regressados na altura das eleições, fazendo promessas, e depois, quando lhes é requerida a sua intervenção, assobiam para o lado e não dão respostas concretas para solucionar os inúmeros problemas destas pessoas".

O grupo parlamentar do CDS garante que irá dar entrada a um Projecto de Resolução instando ao Governo da República o cumprimento do convénio bilateral com a Venezuela.