Homem detido por abuso sexual de criança no Funchal

Um homem de 32 anos foi ontem detido pela Polícia Judiciária, fora do flagrante delito, pela prática do crime de abuso sexual de crianças. A vítima, informou a PJ em comunicado, foi um menor de 12 anos com quem o indivíduo manteve contacto através das redes sociais, no passado dia 4 de Novembro.

O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes, para aplicação das medidas de coacção tidas por adequadas.