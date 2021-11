Alunos do Porto Santo deslocam-se aos Países Baixos

Um grupo de aluno e professores da Escola Básica e Secundária Prof. Dr. Francisco de Freitas Branco, no Porto Santo, vai representar este estabelecimento de ensino no 'Learning, Teaching and Training Activities', uma iniciativa que decorre entre 6 e 13 de Novembro, nos Países Baixos (Holanda).

Segundo informação divulgada por fonte daquela escola, esta actividade insere-se no âmbito do programa Erasmus+, Acção Chave 2 - Parcerias de Intercâmbio Escolar relativas ao projecto 'Cultural Heritage Beyond Borders'. O evento decorrerá na pequena cidade de Almere, no centro dos Países Baixos.

A Escola Básica e Secundária Prof. Dr. Francisco de Freitas Branco é parceira de outras escolas de quatro países europeus, onde se incluem os Países Baixos, a Eslováquia, a Hungria e a Turquia. Cabe à escola holandesa a coordenação do projecto.

A comitiva será composta por quatro alunos do Curso de Artes Visuais da escola do Porto Santo, sendo os estudantes acompanhados pelas docentes Dalila Peixe e Eugénia Miguéis.