Comerciantes do Porto Santo celebram protocolo com a Biosphere Portugal

A Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo (AICTPS) celebrou, hoje, dia 11 de Novembro, um protocolo com a Biosphere Portugal, que tem como objectivos colaborar no progresso social e económico do Porto Santo, promovendo a solidariedade e intercâmbio entre comerciantes e indústrias.

Estiveram presentes neste acto o presidente da Câmara Municipal Nuno Batista, várias entidades oficiais e comerciantes.

A Biosphere Portugal e a AICTPS pretendem cooperar na realização de programas que visem o desenvolvimento sustentável do Porto Santo, todas as suas actividades produtivas, culturais e a fomentação de formação e capacitação dos seus associados, dirigentes ou colaboradores.

O objectivo é tornar o Porto Santo, as empresas, entidades e a sua população mais sustentáveis económica, ambiental e socialmente.