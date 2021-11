PSD diz que transição energética é uma realidade na Madeira

As alterações climáticas estiveram em foco no Roteiro 'Next Generation EU – Plano de Recuperação para a Madeira' que o Grupo Parlamentar do PSD está a realizar, no âmbito do qual efectuou hoje uma visita à Central Hidroeléctrica da Calheta e à Barragem do Pico da Urze, no Paul da Serra.

Na ocasião, o deputado Nuno Maciel sublinhou que este é um bom exemplo dos projectos que estão a ser desenvolvidos com vista à descarbonização da sociedade e à promoção da transição energética e daquilo que a Região se propõe a fazer nos próximos anos.

"Queremos garantir que estaremos na linha da frente nos recursos hídricos e que a sustentabilidade na Região Autónoma da Madeira será uma primazia na acção deste Governo Regional", disse.

Nuno Maciel salientou que esta é também uma problemática que tem gerado uma ampla discussão ao nível da União Europeia, com reflexos nos novos apoios europeus, que estão agora a ser disponibilizados, num total de 153 milhões de euros, nesta área, para a Região, no âmbito do PRR e REACT.

Ao nível da gestão hídrica, referiu, a Madeira identificou a necessidade de efectuar um conjunto investimentos, tendo por objectivo a captação e optimização dos recursos.