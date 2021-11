Setembro registou aumento de 1,2% de turistas chegados ao aeroporto da Madeira

O secretário regional do Turismo afirma que a Madeira optou por entender o desafio como uma grande oportunidade. As medidas têm surgido de forma “táctica”, maximizando os recursos que estão à disposição. Eduardo Jesus não esteve presente por questões de agenda na Conferência Anual de Turismo, mas deixou uma mensagem em vídeo.

O secretário regional do Turismo afirma que a Madeira optou poe entender o desafio como uma grande oportunidade. A certificação contra riscos biológicos veio reforçar a imagem de segurança na Região, bem como o corredor verde criado nos aeroportos da Madeira e Porto Santo.

A lógica do destino seguro foi importante porque a confiança das pessoas foi abalada. O que aconteceria se ficassem retidas num país. “Tomamos medidas para que as pessoas fossem bem acolhidas e bem tratadas”, referiu o governante. Os nómadas digitais chegaram a ser 2 mil na Madeira, o que leva a crer que a Região era entendida como porto seguro.

“A Madeira continua a contar com os seus activos”, afiançou Eduardo Jesus, garantindo que foi sentida uma procura cada vez maior ao longo do Verão.

O governante referiu que o mês de Setembro registou um acréscimo de 1,2% relativamente a passageiros desembarcados, comparativamente a Setembro de 2019. Eduardo Jesus fez questão de ressalvar que a APAVT teve a Madeira como destino preferido, ao longo de dois anos, representando uma grande procura por parte do mercado nacional.

A Estratégia Regional o Turismo está a ser revista, convocando todos a participarem. O processo de certificação da sustentabilidade do turismo é outro desafio para a Região, mas que conta com o envolvimento de todo o sector, para encontrar um “caminho certo” para o desenvolvimento do sector do Turismo.