Sérgio Costa alerta para desafios da hotelaria e necessidade de adaptação

Sérgio Costa apontou algumas dificuldades sentidas pela hotelaria na recuperação após a pandemia. A subida da inflação em todo o mundo condiciona também o rendimento disponível no final do mês e que poderia ser usado para férias. A pandemia continua presente e “longe de ser resolvida”.

O director de operações do grupo Four Views, Sérgio Costa, na sua apresentação ‘Skin in the Game – A Recuperação na Ótica de um hoteleiro’ na XIV Conferência Anual do Turismo, que decorre no Centro de Congressos da Madeira.

No seu entender, a inflação veio para ficar, tanto que os mesmos 40 euros com que antes enchia o depósito do carro, agora já não o faz. Carnes, peixe, ovos aumentaram 1,7 pontos percentuais.

Além disso, a pandemia continua a ser uma condicionante muito grande, uma vez que continuam a existir taxas elevadas de infecção e de óbitos devido à doença. “Gostaria de acreditar que nada voltará a fechar” e que será preciso saber lidar com a pandemia.

Outro constrangimento está relacionado com o pessoal. Os salários vão subir como consequência de vários factores, até porque a falta de pessoal. Os horários repartidos, trabalhos numa copa húmida e quente deixam de ser atractivos para os trabalhadores. “Vamos simplificar processos, pensar fora do quadro e mais outsourcing, mas a nossa indústria precisa de pessoas para trabalhar”, indicou.

A sustentabilidade ambiental também veio para ficar. Sérgio Costa assume que ainda fazemos muito pouco pela causa ambiental. “Praticamente deixámos de ter Primavera e Outono”, ressalva o director hoteleiro, que afirma que estamos a passar “do frio para o aquecimento”.

Quanto à distribuição, estamos ainda muito dependentes da operação tradicional com contratos feitos com um ano de antecedência com preços até Outubro de 2022. “Tentem fugir da pura operação tradicional, criem restrições e virem-se para os on-line”, que dão possibilidade de adaptar os preços.

Já olhando os aspectos positivos, falou do “excelente” trabalho do Associação de Promoção da Madeira, que possibilitou rotas directas de países que nunca antes tinham vindo para a Madeira. “Esperemos que estas rotas se mantenham”, frisou. Sérgio Costa também salientou o trabalho da Saúde no que concerne à pandemia.

O director de operações do Four Views indica que se tem registado mais procura de “última hora”. “Vemos um novo tipo de cliente”, salientou, indicando que nos encontramos no Inverno IATA, mas que vemos muitos jovens turistas na rua. Esse é um motivo de optimismo.