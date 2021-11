Câmara do Porto Santo aprova novo horário de funcionamento dos bares

O período de funcionamento dos estabelecimentos que são bar e discoteca, será alargado, até o final de 2021 e na noite da passagem de ano, "com o objectivo de uniformizar os horários de encerramento".

Esta foi uma das propostas votadas favoravelmente e por unanimidade, hoje, dia 5 de Novembro, na reunião ordinária de câmara do executivo porto-santense.

Assim, o horário de funcionamento dos bares que se situem no centro da cidade da Vila Baleira prolonga-se até às 3 horas e, na noite de Fim de Ano, até às 4 horas. Já as discotecas funcionarão até às 8 horas de dia 1 de Janeiro de 2022.

Nesta reunião de Câmara ficou também decidido que Licínia Soares, candidata a vereadora pela coligação Acredita Porto Santo, será a nova representante da autarquia no conselho da comunidade educativa da EBS Prof. Dr. Francisco de Freitas Branco. Proposta que foi também votada a favor e por unanimidade.

De entre as várias propostas discutidas e deliberadas, na referida reunião, estiveram também: a proposta de Regimento da Câmara Municipal do Porto Santo, para o mandato 2021-2025, que prevê o funcionamento das reuniões de câmara e a proposta de Delegação de Competências da câmara no presidente Nuno Batista. Esta última aprovada por maioria, com votos a favor da Coligação Acredita Porto Santo e do grupo de cidadãos Uma Nova Esperança (UNE) e com uma abstenção do Partido Socialista (PS).

Relativamente à proposta de Regimento, e após aprovada por maioria com os votos a favor da Coligação e do UNE, com um voto contra do PS, as referidas reuniões funcionarão às sextas, às 10h30, com uma periodicidade quinzenal, sendo que as reuniões públicas terão lugar no final de cada mês.