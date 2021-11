II Mostra do Pão este fim-de-semana no Porto Santo

Realiza-se este fim-de-semana no Porto Santo a II mostra do Pão, uma iniciativa da Junta de Freguesia local.

O certame cultural realizar-se-á no largo do Município com início pelas 19 horas desta sexta-feira, 4 de Novembro. e prolonga-se até domingo, contando com sete participantes e quatro barracas.

Ao DIÁRIO, a presidente da Junta de Freguesia do Porto Santo, Joselina Melim, destaca que a intensão do evento "é dar a conhecer os mais diversos tipos de confecções de pães típicos da ilha, onde se inclui evidentemente o Bolo do Caco”.

Esta é uma forma, igualmente, de fomentar o comércio local e ajudar alguns produtores da terra através da venda de algumas confecções, de maneira a angariar algumas verbas.

A primeira edição da Mostra do Pão na 'ilha dourada', aconteceu no ano passado no mesmo lugar, tendo sido muito bem aceite pela população local.