Trânsito quase parado na Via Rápida na zona de Câmara de Lobos

O trânsito na Via Rápida está praticamente parado em vários pontos antes e após o nó de Câmara de Lobos, podendo registar-se um acidente. Testemunha no local viu uma ambulância dos Bombeiros Voluntários a passar em emergência na zona, no sentido do Funchal, mas não há notícia de qualquer ocorrência por fonte da corporação.

Já depois de esta manhã ter ocorrido um forte condicionamento do tráfego na subida de Santa Rita, que estendeu a fila para além de Câmara de Lobos, por causa de um camião avariado que estrangulou a passagem, desta feita poderá ser algo mais grave.

O DIÁRIO procurará apurar melhor esta situação, sendo certo que quem está neste momento naquela estrada pode contar com muito tempo de espera para circular à vontade.

Conforme se pode ver na foto, logo após a Ponte dos Socorridos, o trânsito decorre com normalidade, mas poucos carros e à vez, o que significa que o acidente terá ocorrido na curva a seguir àquela infraestrutura.