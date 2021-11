A partir de 1 de Dezembro, os cidadãos residentes no Porto Santo vão pagar apenas 10,7 euros por uma viagem marítima de ida-e-volta à Madeira e vão também beneficiar de um desconto adicional de 30% nas tarifas aéreas entre as duas ilhas do arquipélago. Para quem está inscrito no portal Simplifica, o desconto é feito logo no acto da compra do bilhete, sendo que o Governo Regional paga o diferencial directamente ao operador marítimo (Porto Santo Line) e aéreo (Binter) Esta alteração no subsídio de mobilidade foi anunciada numa conferência de imprensa realizada esta manhã no Palácio do Governo, no Funchal.

O secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, explicou que esta medida "visa introduzir justiça" e um "expoente" do que deve ser a continuidade territorial interna no arquipélago, já que os porto-santenses vão passar a pagar o valor máximo que qualquer madeirense paga para se deslocar ao Funchal.

Já o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, sublinhou que o dossier dos transportes será o "desígnio" do seu mandato autárquico e congratulou-se com a rapidez na aprovação desta medida.

Tanto Rogério Gouveia como Nuno Batista afirmaram que este novo subsídio de mobilidade deve constituir um exemplo para o Estado Português no cumprimento das suas responsabilidades em termos de cumprimento do princípio da continuidade territorial nas viagens entre a Região e o Continente.