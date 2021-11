Grupo Folclórico do Porto Santo comemora hoje 58 anos de existência

O Grupo Folclórico do Porto Santo comemora hoje, dia 1 de Novembro, o seu 58.º aniversario, no mesmo dia em que se assinala os 603 anos da descoberta do Porto Santo. A efeméride está a ser assinalada com um programa de actividades, que decorre ao longo desta segunda-feira.

“É uma data para celebrar os momentos especiais e igualmente agradecer o trabalho daqueles que actualmente fazem parte do grupo”, afirmou ao DIÁRIO Duarte Mendonça.

O dirigente da colectividade realça também que é necessário "incentivarmos ainda mais", sobretudo os jovens, para que "o grupo continue activo” a "preservar" e "divulgar as nossas tradições". Deixa, por isso, um apelo:

Aqueles que estiverem interessados, que nos abordem e venham até nós, pois precisamos muito de malta nova, de pessoas que gostem e nos ajudem.

No âmbito do programa das comemorações do Grupo Folclórico do Porto Santo celebrou-se, esta manhã, uma missa na Igreja matriz. Pelas 15h30, teve lugar uma visita ao museu Casa da Serra. Ainda hoje, às 20 horas, está marcado um jantar-convívio.