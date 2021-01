Produtores de banana com prejuízos causados pela temporal serão indemnizados

A tempestade Filomena que assolou a Região nos passados dias 7 e 8 de Janeiro provocou prejuízos avultados aos produtores de Banana da Madeira, sobretudo das freguesias do Paul do Mar e do Arco da Calheta.

No sentido de minimizar os impactos do temporal, nomeadamente os ventos fortes que derrubaram centenas de bananeiras, resultando na perda de produção e do potencial produtivo, a Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, em colaboração com a Empresa de Gestão do Sector da Banana (GESBA) e a empresa responsável pelo seguro colectivo de colheitas, solicitou às Casas do Povo do Paul do Mar e da Calheta para disponibilizarem as respectivas instalações, nos próximos dias 12 e 13 de Janeiro (terça e quarta-feira), para que os bananicultores possam preencher as declarações e efectuar as respectivas comunicações dos sinistros, evitando desta forma deslocações às instalações da seguradora em plena pandemia.

Desta forma, salvaguardando medidas de distanciamento presencial, com a colaboração de técnicos da GESBA e peritos da seguradora, os titulares das parcelas registadas no Sistema de Identificação Parcelar, que realizam o Pedido Único anual, devem participar dos sinistros para que possam ser indemnizados.