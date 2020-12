São Vicente e Governo já estudam apoios às famílias

Com restabelecimento dos acessos rodoviários, a partir de amanhã começa a segunda fase do plano de limpezas, apoio e recuperação das freguesias da Boaventura e da Ponta Delgada, onde serão já inventariadas as necessidades sociais e respectivas ajudas financeiras aos prejuízos causados pelo temporal que fustigou as duas localidades do município de São Vicente.

Esta foi uma das conclusões que saiu da reunião desta noite do Serviço de Protecção Civil do Município de São Vicente que decorreu na sede da Junta de Freguesia da Ponta Delgada, um encontro presidido por José António Garcês tendo sido coadjuvado, numa segunda linha de coordenação, por elementos da vereação, presidentes de Junta de Freguesia, elementos da PSP e dos Bombeiros Voluntários.

“Amanhã continuaremos a dar primazia às limpezas, mas vamos já reunir com elementos da Segurança Social e com da Investimentos Habitacionais para procedermos ao levantamento exaustivo das necessidades e fazer chegar esses apoios”, adiantou o edil.

27 pessoas foram retiradas das suas habitações por motivos de segurança - 20 de Ponta Delgada e sete de Boaventura - e que se encontram temporariamente alojados em residências de familiares e amigos. Entretanto foram realojadas temporariamente numa unidade hoteleira 5 pessoas.

Entre muitos prejuízos contabilizam-se 10 moradias que sofreram danos nas suas estruturas.