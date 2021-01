Bombeiros Voluntários com 17 saídas durante temporal

Foi uma noite difícil para os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que não tiveram mãos a medir esta noite, com 17 saídas registadas até às 7 horas da manhã na sequência do temporal. A maior parte das saídas foi para derrocadas, incluindo algumas de grande porte e para queda de árvores.

Devido à grande quantidade de trabalho só foi possível neste momento a corporação adiantar que uma derrocada fechou uma das vias nas Babosas e outras afectaram outras zonas do Monte. As ocorrências levaram a corporação a intervenções durante a madrugada nesta freguesia, na Avenida do Mar, na Avenida Zarco, na Pena e no Ribeiro da Nora, também no Funchal.