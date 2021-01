Fecharam as estradas de acesso ao Paul da Serra

Estão encerradas as estradas entre as Portas da Vila, na Santa do Porto Moniz até à Fonte do Bispo, ao Paul da Serra e Fanal. Esta medida acontece devido à queda de granizo nas últimas horas, adianta fonte do município nortenho que não esconde que se trata também de uma medida que visa impedir a afluência de automobilistas a estas zonas altas do concelho do Porto Moniz e da Calheta que tem registado um aumento do tráfego rodoviário.

A mesma fonte sublinha que a iniciativa foi a pedido do Comando Regional da PSP executada em articulação com as Esquadras do Porto Moniz e Calheta