Ribeira Brava intensifica vigilância aos ajuntamentos e deixa avisos à população

Para combater o aumento de casos de infecção com a covid-19 no concelho, entre outras medidas a Ribeira Brava decidiu intensificar a vigilância pública para que sejam evitandos ajustamentos e activar o plano de contingência a todos os serviços e equipamentos públicos sob a gestão municipal.

A situação epidemiológica que o Município atravessa levou o Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, a convocar e reunir a Comissão Municipal de Protecção Civil. Analisar e tomar medidas face ao aumento do número de casos positivos Covid-19 nos últimos dias no concelho, na qual, segundo o critério adoptado pela DGS e o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças encontra-se no nível de classificação de Risco Elevado tendo em conta o número de infecções por 100 000 habitantes (> 240). Tendo em conta o evoluir da situação foram deliberados novos procedimentos, tidos como necessários para a mitigação da situação epidemiológica actual.

Ficou assim definido não só “intensificar uma maior vigilância pública para que sejam evitandos ajustamentos” mas também “reforçar e aplicar medidas mais amplas de informação e sensibilização” e “activar o plano de contingência a todos os serviços e equipamentos públicos sob a gestão municipal”. Autarquia entendeu também solicitar à ARM o reforço da recolha de Resíduos Sólidos Urbanos, nas zonas identificadas com maior número de casos positivos “por forma a evitar qualquer transmissão através de objectos e materiais”, justifica.

Ricardo Nascimento apela a toda população para “a necessidade de continuarem a adoptar comportamentos de auto-protecção relativamente a Covid-19, como o uso da máscara, respeitar o distanciamento social, higienizar frequentemente as mãos, cumprir com a etiqueta respiratória e respeitar o período de confinamento, cumprir com todas as medidas em vigor de forma responsável e cívica para bem de todos”, sublinha.

Por último, o presidente da Câmara alerta todos ribeira-bravenves que “caso se verifique um novo aumento exponencial esta edilidade no âmbito das suas competências poderá ser necessário activar o Plano Municipal de Protecção Civil caso se verifique que estas medidas não sejam suficientes”, avisa.