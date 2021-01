Ministro do Mar destaca "resiliência" do sector da pesca e garante apoios

O ministro do Mar destacou hoje "a resiliência" do setor da pesca neste período de pandemia e garantiu que a atividade continuará a ser apoiada, nomeadamente com compensações financeiras, perante as dificuldades que possam surgir.

"Acompanhámos e apoiámos no que foi necessário, neste ano tão difícil, mas felizmente este setor mostrou-se muito resiliente, sem casos relevantes de contaminação, continuando a fornecer pescado aos portugueses", afirmou Ricardo Serrão Santos.

O governante, que participou, na Póvoa de Varzim, na inauguração das novas instalações da Apropesca - Organização de Produtores de Pesca Artesanal, garantiu a continuidade dos apoios para mitigar as consequências socioeconómicas no setor.

"Numa década que se inicia com uma profunda crise económica resultante da pandemia, é fundamental manter a proximidade, acompanhamento e apoio às pescas, e iremos continuar a fazê-lo, tendo as organizações de produtores, como esta, um importante papel na articulação", referiu.

No âmbito do Programa Operacional Mar 2020, foi dotada uma verba inicial de 7 milhões de euros, destinada a compensações à perda de rendimentos dos armadores e pescadores, sendo que esse apoio continuará a ser dado em 2021, após a abertura de novas candidaturas.

Carlos Cruz, presidente da Apropesca, organizações de produtores com cerca de uma centena de associados, maioritariamente da zona norte do país, confirmou que os apoios têm chegado aos pescadores.

"Temos embarcações que já receberam os apoios totais da paragem de dois meses, e há outras que estão em vias de receber. Foi um ano muito complicado para todos, e no caso da Apropesca tivemos de fazer investimentos suplementares em testes, máscaras e produtos de desinfeção", disse o dirigente.

Carlos Cruz mostrou-se preocupado com o futuro, temendo que um eventual novo confinamento "dificulte o escoar do pescado, retirando valor aos produtos", contando "com atenção do Governo ao setor das pescas em 2021".

O líder da Apropesca revelou, ainda assim, a satisfação pela "concretização de um sonho" com a inauguração das novas instalações da instituição, no porto de pesca da Póvoa de Varzim, num investimento de 500 mil euros, comparticipado com fundos europeus.