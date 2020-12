Governo Regional vai investir 58 milhões no sector agrícola

O Grupo Parlamentar do PSD destacou, hoje, a importância da agricultura no desenvolvimento económico e sustentado da Região que terá 58 milhões de euros do Orçamento da Região para desenvolver o sector, valor que, segundo o deputado Nuno Maciel, representa um acréscimo de quase 30% face a 2020.

Numa visita a uma exploração de banana, na Ribeira Brava, Nuno Maciel olha para este reforço orçamental do Governo Regional como um “sinal claro da importância que este sector tem no futuro da Madeira e dos madeirenses”.

Segundo o deputado, cerca de 60% destes 58 milhões são destinados aos “investimentos do plano, o que significa que são mais de 34 milhões de euros para investir em projetos de desenvolvimento da agricultura e do mundo rural”.

No seu entender, estes números são uma evidência da “opção estratégica” do Governo Regional, no sentido de diversificar a economia da Região, procurando atrair mais oportunidades de investimento num setor vital para a qualidade de vida e para a redução da nossa dependência com o exterior.

Um bom exemplo desta visão que o Governo Regional tem para a agricultura, segundo o deputado, é a exploração hoje visitada pelo Grupo Parlamentar. Uma exploração de banana em modo biológico, resultante de um investimento privado, mais mecanizada e que vem dar mais garantias e qualidade a quem compra e também mais qualidade de vida a quem investe no setor, o qual tem sido fortemente incentivado através dos apoios do PRODERAM e do orçamento da Região.

“Entendemos que este é o caminho que devemos seguir e que devemos manter, que é o de tornar a agricultura cada vez mais sustentada e sustentável, de modo a que possamos atrair quadros mais jovens e, acima de tudo, pessoas mais formadas e mais capacitadas, para este setor, podendo olhar para ele como uma área de investimento, de diversificação da economia e de qualidade de vida”, afirmou.