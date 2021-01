PSD destaca esforço dos governantes no combate à propagação da covid-19

O Grupo Parlamentar do PSD destacou, hoje, o esforço do Governo Regional no combate à propagação da covid-19 e no tratamento dos doentes infectados, não só através das medidas preventivas, como também no reforço dos meios técnicos e humanos.

Numa iniciativa realizada junto ao Hospital dos Marmeleiros, onde as obras de reabilitação foram adaptadas para a criação de um novo espaço para doentes covid, a deputada Conceição Pereira salientou que esta nova ala resulta de mais uma medida de resposta por parte do Governo Regional, tendo em conta o aumento do número de infeções nas últimas semanas, permitindo um total de 180 camas.

“Este é mais um exemplo da política proactiva que tem vindo a ser desenvolvida pelo Governo Regional”, afirmou, lembrando que “foram adaptados e criados novos espaços para tratar, em segurança, todos os doentes, Covid e não Covid.

Conceição Pereira salienta que, ‘apesar de todas as medidas já tomadas e de já se ter iniciado a vacinação, é crucial que tenhamos presente que o novo coronavírus continua a circular e a disseminar-se na população”, sendo necessários ainda “muitos meses para conseguirmos a chamada imunidade de grupo”.

Perante este cenário, afirmou, “é indispensável manter o uso de máscara, o distanciamento físico, as medidas de higiene, evitar ajuntamentos, limitar a circulação ao indispensável e manter a ventilação dos espaços onde, por algum motivo, se concentram mais pessoas.”