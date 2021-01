Assembleia Regional dá parecer favorável à renovação do Estado de Emergência

Os deputados da Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Juventude deram hoje, dia 6 de Janeiro, parecer positivo ao diploma presidencial que renova o Estado de Emergência até 15 de Janeiro, de modo a manter as medidas decretadas de combate à propagação da pandemia de covid-19 em Portugal.

O documento, enviado pela Assembleia da República, mereceu a concordância do PSD, do PS, do CDS-PP e do JPP e o voto contra do PCP.

Jacinto Serrão, presidente da comissão, aclarou, no entanto, que os deputados deixaram uma “observação relativamente à referência à tipificação de crimes para cidadãos que não cumpram o confinamento.”

Entendem os deputados madeirenses que “esta não é uma competência do Senhor Presidente da República e está reservada à Assembleia da República, por isso esse alerta”, acrescentou..