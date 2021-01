Transporte de gás e combustível condicionou trânsito na Via Expresso

Decorreu há instantes a operação de transporte de gás e combustível para as freguesias da Ponta Delgada e Boaventura que obrigou esta manhã ao condicionamento do trânsito automóvel nos túneis da Via Expresso nos dois sentidos para que os quatro camiões cisterna realizassem a viagem em total segurança.

Uma operação rápida que contou com a vigilância dos agentes da esquadra da PSP da localidade que controlaram as entradas em ambos sentidos evitando a circulação automóvel.

Tudo isto sucede na medida em que o acesso pela antiga estrada à Ponta Delgada está interrompida devido ao colapso de parte do troço rodoviário.

Sabe-se que o gás e o combustível irá abastecer uma unidade hoteleira e pelo menos uma bomba de gasolina.