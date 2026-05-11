'O Espaço Entre Nós - Além do Visível' em exibição no Funchal

O Teatro Baltazar Dias recebe, no dia 14 de Maio, às 18 horas, a exibição do filme 'O Espaço Entre Nós - Além do Visível', realizado pelo projecto InFinito, de Inês Costa Neves e Laura Andrade.

"Filmado na ilha da Madeira, o projecto acompanha o universo das oficinas InFinito 2025, reunindo crianças, mentores e comunidades imigrantes num espaço de partilha, criação e aproximação. Através de diferentes histórias pessoais, o filme reflecte sobre temas como a convivência, a arte e o encontro entre culturas", indica nota à imprensa.

Diz ainda que "mais do que um registo documental, esta produção propõe uma reflexão sensível sobre a escuta, o diálogo e a construção de novas formas de comunidade, evidenciando o papel da arte na superação de fronteiras, tanto visíveis como invisíveis".

Através de uma abordagem intimista, o documentário convida o público a olhar para o “outro” com maior empatia, promovendo uma experiência de proximidade e entendimento. Neste sentido, a iniciativa destaca-se pelo seu contributo para o reforço de laços sociais e culturais, valorizando a diversidade e o diálogo intercultural.

A sessão conta com entrada livre, convidando todos os interessados a participar neste momento de partilha artística e reflexão colectiva.