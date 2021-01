Caudal da Ribeira do Seixal preocupa residentes

O caudal da ribeira que serpenteia a freguesia do Seixal, no Porto Moniz, tem gerado preocupação entre os residentes, que temem a possibilidade da água galgar para a estrada.

No vídeo que aqui publicamos é possível também observar a força com que a água tem desaguado na praia do Seixal, que se encontra irreconhecível.

Derrocada no Seixal encerra Viaexpresso A depressão ‘Filomena’ continua a fazer estragos por toda a ilha. Em consequência da chuva forte, uma derrocada que ocorreu junto ao Miradouro do Véu da Noiva encerrou há instantes a Viaexpresso que liga São Vicente ao Porto Moniz. Aparentemente não houve danos nem vítimas a registar.

De resto, já esta tarde houve uma derrocada junto ao miradouro do Véu da Noiva, que interrompeu a circulação automóvel na Via Expresso e condicionou o acesso à freguesia da Costa Norte.