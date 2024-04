PS promete passe único e transportes públicos gratuitos para mais cidadãos

O PS-Madeira promete que, se for Governo na Região, vai implementar o passe único. Os socialistas entendem que a implementação do passe único é uma forma de reduzir burocracia e facilitar a vida aos cidadãos que, actualmente, precisam de adquirir mais do que um passe para as diferentes companhias de transportes públicos, de modo a fazerem as deslocações necessárias.

Desta forma, teremos procedimentos muito mais simples e objectivos. Patrícia Agrela



Por outro lado, a candidata deixou a garantia de que, com um Governo PS, os transportes públicos serão gratuitos para todos cidadãos até aos 25 anos e para os maiores de 60 anos. O crescente custo de vida na Região e os baixos rendimentos dos madeirenses estão na base da proposta preconizada, que vêem nesta medida uma forma de aliviar os orçamentos familiares.

O facto de estas pessoas ficarem isentas do pagamento dos transportes é uma mais-valia e representa uma poupança importante ao final do mês.

Patrícia Agrela



A socialista fez notar também que esta é uma forma de incentivar a utilização dos transportes públicos, contribuindo para a promoção de uma mobilidade mais sustentável.

As medidas foram apontadas esta sexta-feira, pela deputada e candidata Patrícia Agrela, numa acção de pré-campanha eleitoral em Santo António, na qual participou também o candidato a presidente do Governo Regional, Paulo Cafôfo.