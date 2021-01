Na Madeira 1.215 profissionais de saúde já foram vacinados contra a covid-19

Até às 15 horas de hoje, dia 7 de Janeiro de 2021, já foram vacinados através do Plano Regional de Vacinação COVID-19 (PRVC), 1.215 profissionais de saúde do Serviço Regional, revela o SESARAM, EPERAM.

Em termos de classes profissionais foram já inoculados 348 médicos e 581 enfermeiros.

Recorde-se que, de acordo com este Plano Regional, a vacinação está a ser feita em função da disponibilidade de vacinas, sendo os critérios de priorização estabelecidos em função do risco de exposição ao SARS CoV-2, de acordo com a orientação da Autoridade de Saúde.

"Nesta primeira fase foram disponibilizadas 9.750 vacinas para toda a RAM", acrescenta o comunicado a autoridade regional de saúde.

A campanha de vacinação arrancou a 31 de Dezembro na ilha da Madeira e, um dia depois, no Porto Santo.

João Caires, enfermeiro; Ana Silva, assistente operacional; Pedro Balsa, médico; Adérito Delgado, tripulante de ambulância; e Ludivina Freitas, técnica de laboratório, foram os primeiros a receber, em simultâneo, a vacina contra a covid-19, no Hopsital Dr. Nélio Mendonça.