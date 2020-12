Madeira vai inocular 80 profissionais de saúde no arranque da campanha de vacinação

No arranque da campanha de vacinação contra a covid-19, agendado para esta quinta-feira, ao meio-dia, a Madeira prevê inocular cerca de 80 profissionais de saúde, mas numa fase posterior o SESARAM estima conseguir vacinar, por dia, à volta de 200 pessoas que estão na linha da frente do combate à pandemia.

Ao todo, a Região antevê administrar a primeira dose da vacina a 4.875 profissionais da área da saúde e dos lares, seguindo-se a segunda dose, que será administrada dentro de 21 dias.

O anúncio foi feito pelo secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, que à chegada das primeiras 9.750 doses da vacina da Pfizer ao Hospital Dr. Nélio Mendonça se regozijou pela "prenda de final do ano".

Vacinas já estão no Hospital Dr. Nélio Mendonça As primeiras vacinas contra a covid-19, que chegaram à Madeira ao final da noite de quarta-feira, já estão acondicionadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

"Para evitar disseminar o vírus na Madeira temos mais uma ferramenta, mais uma medida que nos vai ajudar, para além das medidas não farmacêuticas que têm sido usadas até agora. Portanto, é importante para nós. É uma prenda de final do ano para uma população que tem sido resistente. Para nós é uma dupla satisfação termos já as vacinas e podermos começar, ainda hoje, a campanha de vacinação", vincou o governante.

Sublinhando o "respeito" que o Serviço Regional de Saúde "sempre" demonstrou pelos seus profissionais, Pedro Ramos avançou ainda que esta quinta-feira serão vacinadas, em simultâneo, cinco pessoas, porque existem precisamente "cinco ‘boxs’ a funcionar com cinco profissionais da área da enfermagem" encarregues da tarefa de inocular quem lidou com o risco deste vírus, desde o início da pandemia.

Vamos vacinar um médico, um enfermeiro, um assistente operacional, um técnico superior de diagnóstico e um tripulante de ambulância. Serão os primeiros vacinados, porque foram e são representantes de um grupo de profissionais que desde o início do combate à pandemia têm estado na linha da frente. Pedro Ramos, secretário regional da Saúde

Porto Santo começa a vacinar no dia 1 de Janeiro

Em declarações aos jornalistas, Pedro Ramos também adiantou que o Porto Santo vai integrar a campanha de vacinação, no dia 1 de Janeiro.

Para tal, o Serviço Regional de Saúde vai contar com "a ajuda do Comando Operacional da Madeira", por via do transporte a ser assegurado graças a um avião da Força Aérea, isto sem esquecer o apoio prestado pela PSP.

"Levamos as doses para vacinar 30 profissionais que têm estado na linha da frente no Centro de Saúde do Porto Santo", precisou Pedro Ramos.