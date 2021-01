Desejos para o novo ano 2021

Neste primeiro artigo do ano gostava de fazer algumas reflexões e partilhar os meus desejos para um ano que se avizinha ainda difícil, especialmente neste primeiro semestre. Contudo, como a esperança é o que nos move, creio que esta pandemia pode também ser uma oportunidade de refletirmos sobre tanta coisa e nos tornarmos melhores e mais fortes.

Toda a forma de pensarmos as nossas finanças, a nível empresarial e até familiar, mudou e ficou demonstrada a importância da fábula da “Cigarra e da Formiga”. A importância da poupança e de uma gestão equilibrada, pensando no dia de amanhã, será algo que não nos deverá sair da memória quando pensarmos em gastos supérfluos e na gestão dos nossos negócios.

A nossa capacidade de adaptação foi posta à prova e com certeza será mais fácil no futuro estarmos preparados para a mudança.

O teletrabalho veio para ficar e, em muitos casos, é a opção mais acertada tendo em conta alguns contextos familiares dos trabalhadores, podendo até trazer mais produtividade e poupança às empresas e serviços. Trabalhar cumprindo objetivos, mas com responsabilidade, trará uma nova dinâmica e obrigará também a reformular as questões da avaliação.

A fragilidade da área da saúde , no país, ficou bem patente, tendo demonstrado que anda sempre à tona e não flutua de forma confortável para a prestação de cuidados plenos. Um país civilizado tem de assegurar serviços de saúde de qualidade em todas as áreas e ter a capacidade de rapidamente adaptar-se a situações extremas como esta. Os procedimentos da função pública terão de ser reequacionados, planos de emergência previsionais elaborados e exequíveis, acompanhados por compensações para quem está na linha da frente e todos os dias arrisca a vida.

Igualmente a fragilidade da justiça ficou exposta com milhares de vítimas confinadas com os seus agressores, sem qualquer tipo de acompanhamento e proteção . Por isso é que nos casos de violência doméstica e abusos sexuais tem de ser célere a sua resolução, com medidas eficazes contra os agressores. As vítimas não têm tempo para as longas esperas da justiça. Estes casos têm de ser considerados urgentes e de resolução imediata, com medidas preventivas eficazes como a detenção destes criminosos.

As redes sociais também espelharam o que temos de melhor e pior na nossa sociedade. Se por um lado é visível a solidariedade e a organização de grupos para ajudar o próximo, por outro, sob a desculpa de liberdade de expressão, atacam-se pessoas de forma vil, propagam-se as fake news que podem levar a comportamentos perigosos e que até podem pôr em causa a vida da população. Quantos de nós conhecemos pessoas que na vida real são uma coisa e nas redes sociais parece que se transformam em seres simplesmente desprezíveis e desprovidos de qualquer sensatez ou sentido de responsabilidade, até porque se alvoram de intelectuais ou serem detentores de pensamento superior? É uma tristeza. Chego a sentir vergonha alheia.

Muito mais haveria por dizer mas não teríamos páginas suficientes de jornal. Resumo desejando no novo ano:

Sensatez e humildade aos decisores. Que sejam um exemplo e que governem sempre em prol da defesa da população e que não cedam a interesses instalados. A vida, a saúde das pessoas e o que se faz por elas está sempre em primeiro lugar. Lembrem-se que só destes reza a história.

Que a energia que se gasta a atacar tudo o que se faz, por pura maledicência, a propagandear notícias falsas, seja gasto em mensagens de esperança e que ajudem a tornar as pessoas mais clarividentes, conscienciosas e sensatas nas opções que fazem todos os dias.

Que a solidariedade, a amizade e o bem ao próximo esteja sempre presente nos nossos corações.

Que haja a noção clara que vivemos em sociedade e que temos de pensar sempre que os nossos comportamentos e atitudes podem refletir-se negativamente nos outros. Por isso temos de ter presente que somos livres, mas que a nossa liberdade só deve ir até ao limite que não prejudique ninguém ou coloque em causa a liberdade alheia.

P.S- A Natureza foi implacável com as gentes do Norte. É tempo de todos ajudarmos aquela população.

P.S1- Mais uma vítima de violência doméstica morre nas mãos do seu agressor nesta viragem de ano. Mais uma família destruída… até quando vamos continuar a permitir estas situações.

P.S.2-PARABÉNS aos Madeirenses que ficaram em casa e aos que foram à baixa do Funchal, no fim do ano, que se portaram de forma exemplar.