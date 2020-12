PSD solidariza-se com população de Ponta Delgada e Boaventura

O Grupo Parlamentar do PSD deslocou-se, hoje, à freguesia de Ponta de Delgada, onde manifestou a sua solidariedade com a população de São Vicente mais afetada com as enxurradas que ocorreram no Dia de Natal e que provocaram avultados prejuízos na Ponta Delgada e na Boaventura.

“Queremos aqui não só demonstrar o nosso apoio e solidariedade à população destas duas freguesias que passaram por momentos de pânico num dia tão simbólico como é o dia de Natal, perdendo com as enxurradas muitos dos seus bens, mas também evidenciar o espírito de entreajuda que mobilizou populares e autoridades numa intervenção imediata”, afirmou Guido Gonçalves.

O deputado enalteceu a prontidão das Juntas de Freguesia e da Câmara Municipal e sublinhou que os meios de socorro foram mobilizados no próprio dia pelo Governo Regional, numa resposta disponível e articulada.

“O Governo Regional deslocou-se e interveio no terreno, com destaque para o Secretário Regional do Equipamento e Infraestruturas e do próprio Presidente do Governo Regional na articulação e no acompanhamento dos trabalhos necessários para limpeza das vias e das casas afetadas e tudo está a ser feito para que seja reposta a normalidade com a maior brevidade”, afirmou.

Guido Gonçalves realçou que, para além dos trabalhos de limpeza, a ação das entidades públicas será de continuidade no acompanhamento e resposta à situação das famílias que ficaram com as suas casas danificadas e que perderem a maior parte dos seus bens.

Enquanto deputado eleito por São Vicente, salientou que irá também continuar a empenhar-se junto das instituições envolvidas pela maior brevidade possível na solidariedade com as vítimas destas enxurradas na Ponta Delgada e na Boaventura.