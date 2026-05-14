Céu nublado e aguaceiros para esta sexta-feira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta sexta-feira, dia 15 de Maio de 2026, apontam para céu geralmente muito nublado. Aguaceiros, em especial até ao meio da tarde, mais frequentes e intensos na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira. Vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte, soprando por vezes

forte (até 40 km/h), em especial nas terras altas e extremos leste e

oeste da Madeira e até ao início da tarde.



REGIÃO DO FUNCHAL:

Céu geralmente muito nublado.

Aguaceiros dispersos.

Vento fraco (inferior a 15km)

ESTADO DO MAR

Costa Norte: Ondas de norte com 1,5 a 2 metros.

Costa Sul: Ondas inferiores a 1 metro.

Temperatura da água do mar: 18/19ºC





